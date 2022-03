Hoe onderzoekt de ombudsman? 'In eerste instantie zoek ik altijd contact met de omroep’

Open brief van zangeres­sen na misstanden The Voice heeft effect: taskforce opgericht

Branchevereniging NVPI heeft een taskforce in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentindustrie. Aanleiding is de open brief van een dertigtal zangeressen waarin zij begin deze maand misstanden aan de kaak stelden.

28 februari