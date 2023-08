Hoeveel weet jij van Pukkelpop?

BTS-lid RM belooft terugkeer populaire K-pop­groep in 2025

RM van de Koreaanse K-popsensatie BTS heeft bevestigd dat de groep in 2025 weer bij elkaar komt. De 28-jarige zanger vertelde dat in een video die hij maakte op het Zuid-Koreaanse webplatform Weverse. Tot nu toe was het niet altijd duidelijk of en wanneer de groep weer bij elkaar zou komen. Vorig jaar laste de band een lange pauze in, omdat de bandleden zich moeten melden voor de verplichte militaire dienst in Zuid-Korea.