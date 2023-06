Hoeveel weet jij van The Weeknd?

ad media podcast ‘Frans Klein naar Talpa? Hij zou zichzelf onsterfe­lijk belache­lijk maken’

De nieuwste AD mediapodcast begint met een disclaimer c.q. kleine nota bene van Angela de Jong: ,,Mensen, je moet wel even blijven luisteren, want het venijn zit in de staart van deze podcast!’’ Daar wordt namelijk de mogelijke toekomst van NPO-directeur Frans Klein besproken. Een omroep én een commerciële zender zouden zich hebben gemeld. Angela: ,,Frans Klein naar Talpa? Hij zou zichzelf onsterfelijk belachelijk maken.’’