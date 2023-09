Hoeveel weet jij van Tinder? Test je kennis

Ondanks ongelukken gaat Helene Fischer door met spektakel, ook in GelreDome: ‘Alleen zingen kan ook nog als ik 60 ben’

Helene Fischer, de allergrootste Duitstalige artiest van dit moment, laat zich niet gek maken. Zelfs niet als ze tot twee keer toe serieus geblesseerd raakt rond een tour en het bloed over haar gezicht loopt. De geroemde professional staat op woensdag 13 september in stadion GelreDome in Arnhem. ,,Ik ben een zeer evenwichtig en rustig mens.”