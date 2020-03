Holland's Got Talent-finalist Lars (28) ook in België veroordeeld tot vijf jaar cel voor kinderporno

De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde vier andere verdachten, drie Belgen en een Brit, tot straffen tussen vijf en zestien jaar in het grootste kinderpornoproces in België tot nog toe. De mannen hadden een database met meer dan 9 miljoen unieke kinderpornobeelden.

De R. uit Krommenie is oud-finalist van de talentenjacht Holland’s Got Talent. Hij werd op 19 maart in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruik van meerdere jonge jongens. Dat misbruik gebeurde in India, Kroatië en Nederland. Het jongste slachtoffer was vier jaar.