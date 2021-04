Holly verraden door medeverrader Samantha: ‘Niet slim om haar erbij te halen’

de verraders Kees Boot emotioneel: ‘Samantha Steenwijk heeft mij voor de bus gegooid’

18 april De Haagse zangeres Samantha Steenwijk moest zijn bondgenoot worden, maar werd zijn ondergang. Kees Boot ligt eruit in tv-spel De Verraders. Het vertrek doet nog steeds een beetje pijn. ,,Ik wilde haar echt over de tafel heen trekken. Ik was verbouwereerd, boos, emotioneel.”