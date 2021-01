Hollywood rouwt om overleden Oscar-winnares Cloris Leachman (94)

Hollywood rouwt om Cloris Leachman. De Amerikaanse actrice overleed dinsdag op 94-jarige leeftijd. Haar zoon bevestigt haar overlijden tegenover entertainmentsite TMZ . Leachman was jarenlang actief in films, op televisie en in het theater.

Leachman stierf een natuurlijke dood in haar huis in Californië, in bijzijn van haar dochter Dinah. Haar zoon zegt tegen TMZ dat zijn moeder ‘het beste leven leidde dat je je maar kon wensen’. ,,Ze laat iedereen in liefde achter.”

De actrice begon haar omvangrijke carrière in 1946 in de televisieserie Actors Studio. In de jaren 70 brak de comédienne door bij het grote publiek als huisbazin Phyllis in The Mary Tyler Moore Show. Voor die rol won ze twee Emmy’s en een Golden Globe voor Beste TV Actrice.

Haar bekendste filmrollen waren die in The Last Picture Show (1971) waarvoor ze een Oscar ontving voor Beste Bijrol, Young Frankenstein (1974) en History of the World, Part I (1981). Ook speelde ze in tal van series, waaronder The Twilight Zone en Malcolm in the Middle.

Leachman heeft in totaal 22 Emmy-nominaties op haar naam staan. Acht keer kwam ze als winnaar uit de bus, een record dat ze deelt met Veep-actrice Julia Louis-Dreyfus.

‘One-of-a-kind die alles kon’

Hollywood reageert verdrietig op het nieuws over haar overlijden. Sterren als Reese Witherspoon en Ellen DeGeneres brengen een eerbetoon aan Leachman op sociale media.

‘Origineel en groter dan het leven en uniek’, schrijft Witherspoon op Twitter. Talkshowhost DeGeneres, die met Leachmann samenspeelde, is de actrice dankbaar. ‘Ik heb mezelf altijd als gelukkig beschouwd dat ik de kans kreeg om met haar samen te werken. Ze zal worden gemist’.

Star Wars-acteur Mark Hamill noemt Leachman een ‘one-of-a-kind die alles kon’.

