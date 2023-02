Homoscene huilt om plots overleden Pride-icoon Axe Leito (42): ‘Voorbeeld voor velen’

ambassadeur prideDe Nederlandse lhbti-gemeenschap is een icoon verloren. De 42-jarige Axe Leito, ambassadeur van de Amsterdam Pride, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden. Zijn dood gaat als een schokgolf door de homoscene: ,,Onze community heeft een held verloren.”

In binnen- en buitenland wordt geschokt gereageerd op het nieuws. ‘Ik ben verschrikkelijk verdrietig’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug op Twitter. ‘We moeten afscheid nemen van Axe en dat doet oprecht zo veel pijn. Je wilde mensen helpen en inspireren en dat deed je ook met volle overgave. Ik ben blij dat je in mijn leven kwam en ik een stukje met je mee mocht lopen’.

Axe Leito werd geboren op Curaçao, kwam op zijn dertiende naar Nederland en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste en meest invloedrijke figuren van de lhbti-gemeenschap. Hij zette als ‘Mr. Leather Netherlands’ het dragen van leer internationaal op de kaart en doorbrak daarmee een taboe onder (homo)mannen. ,,Eigenlijk ben ik tweemaal uit de kast gekomen: eerst als homo en daarna als leerman”, vertelde hij ooit in een interview met Amsterdam Pride. ,,Leer vormt mijn tweede huid.”

Met zijn aanstekelijke lach en kenmerkende zwarte petje ontpopte Leito zich tot hét boegbeeld van de kleine, maar hechte leathercommunity. ‘Hij was een rolmodel en voorbeeld voor velen’, zo laat de organisatie van Pride weten. ‘Zijn gulle lach en aanstekelijk enthousiasme zullen we vreselijk missen’.

Honderden steunbetuigingen

Leito was vanwege zijn inzet voor meer tolerantie en acceptatie naar lhbti‘ers ook buiten Nederland bekend. Zo betrok hij vanwege zijn achtergrond ook het Caraïbisch deel van het Koninkrijk bij zijn activiteiten. Hij gaf daar interviews voor televisie en kranten en sprak naast zijn fetisj voor leer ook openhartig over thema’s als hiv en condoomgebruik. ,,Uiteraard had hij een enorme hoeveelheid condooms meegenomen om veilige seks te promoten”, herinneren ze zich bij Amsterdam Pride. Het veroveren van de titel Mr. Leather Netherlands was op Curaçao dan ook groot nieuws, met optredens in talloze Antilliaanse tv- en radiostations tot gevolg.

Dat het overlijden van Leito niet ongemerkt voorbijgaat, blijkt wel uit de vele honderden reacties en steunbetuigingen die sociale media overspoelen. ‘Onze community heeft een held verloren’, schrijft gaybar The Web Amsterdam op Facebook. Met zijn overlijden schijnen de lichten in de Amsterdamse clubscene voor altijd een stuk minder fel, schrijft de bekende gayclub Backdoor. ‘Je was een echte ambassadeur, een vriend. Een positieve kracht voor de lhbt+-gemeenschap in binnen- en buitenland.’ Ook het educatieve homoplatform PrepNu is verbijsterd. ‘Met leren pet en cheeky blik bleef je een van onze meest aansprekende posterboys. Trots en blij waren we met zo’n rolmodel.’

Onuitwisbare indruk

Ook in kleinere gemeenschappen liet Leito een onuitwisbare indruk achter. ‘Wat hebben we genoten van deze vriend’, schrijft Geldrop Pride. Op hun Facebook-pagina staat een foto waarop Leito in leer poseert met een kleine jongen. Een foto die volgens de organisatie symbool staat voor tolerantie en acceptatie jegens homo's en eentje die ‘de hele wereld over is gegaan’. Hoeveel Leito betekende voor de gemeenschap is volgens Dordrecht Pride ‘met geen pen te beschrijven’. ‘Wij kijken met veel trots terug op zijn deelname aan onze Pride Walk.’



Over de doodsoorzaak van Leito is nog niets bekendgemaakt.

Leito werd geboren op Curaçao waar hij als enig kind opgroeide. Op zijn dertiende kwam hij naar Nederland en bracht zijn pubertijd door in Den Haag, waar hij ook naar de middelbare school ging. Op zijn achttiende ging een droom in vervulling toen hij militair werd. Zes jaar later ging hij het leger in en werd hij uitgezonden naar landen als Afghanistan en Irak, waar hij het ‘tussen de stoere mannen erg naar zijn zin had’.

