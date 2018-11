‘Homoseksualiteit moet verplichte lesstof worden’

En toen zag Margriet van der Linden haar ineens lopen. Het was in 2000, op Broadway in New York, op vijftien meter afstand. Martina Navrátilová, de ex-tennisster die jarenlang in haar hoofd had gezeten. Als haar denkbeeldige vriendin, steun en toeverlaat. Ze liepen recht op elkaar af, zouden elkaar onherroepelijk passeren.



Als beginnende puber was Margriet van der Linden gefascineerd door Navrátilová. Ze had de tennisster zien spelen, zien bewegen en over haar gelezen. In de leesmap van haar grootouders. Daar stuitte ze ook op een verhaal over Rita Mae Brown, de ex van Navrátilová. Die was schrijver.



Van der Linden, opgegroeid in een streng gelovig gezin in Ridderkerk, holde naar de bibliotheek voor Rubyfruit Jungle, een Bildungsroman over een jonge lesbienne. ,,Ik las het in de bieb achter een Bosatlas en dacht: dit gaat over mij.’’