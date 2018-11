Honderden fans herdenken Avicii in Zweedse kerk

Tijdens de dienst in de Hedwig Eleonora-kerk hield onder anderen Avicii's vader Klas Bergling een emotionele toespraak. Een koor zong verschillende uitvoeringen van Avicii's hits. Samen met bezoekers werd het nummer Wake Me Up gezongen.



In de kerk stonden bloemen en foto's van de dj die op 20 april overleed in de Omaanse hoofdstad Masqat. Hij maakte hoogstwaarschijnlijk zelf een einde aan zijn leven. ,,De hele ceremonie was erg ontroerend", zegt een insider, die de herdenking omschrijft als een groot eerbetoon aan de dj.



,,Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden’’, stond in een eerder gedeelde open brief van de familie. ,,Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed.”



Tim Bergling, de echte naam van Avicii, kampte met depressies en gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met toeren omdat het te zwaar voor hem werd.