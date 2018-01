Honderden mensen ontvolgen Victoria Koblenko wegens vakantie in Israël

Koblenko en Levchenko (40) zijn sinds een paar dagen in Israël en de actrice deelde de afgelopen tijd op Instagram meerdere foto's van haar verblijf daar. Een groot aantal volgers vindt de reisbestemming echter niet kunnen. De van oorsprong Oekraïense zou, aldus de critici, met haar bezoek aan Jeruzalem een politiek statement maken. Dat laatste is, zo benadrukt de actrice vandaag op Instagram, onzin. Over het afhaken van honderden volgers schrijft ze: ,,Op zich natuurlijk prima, want waarom zou ik volgers willen die stilzwijgend aannemen wat m’n politieke voorkeur is op basis van m’n vakantiebestemming.''



Desondanks is Koblenko behoorlijk ontstemd. ,,Het Midden-Oosten is mijn favoriete bestemming, waarvan ik alleen nog niet in Irak en Afghanistan ben geweest. In de meeste landen reisde ik als vrouw alleen.'' Ze zegt zich in die landen veilig te voelen 'door de cultuur, muziek, eten, maar bovenal door de mensen'. ,,Dat staat voor mij boven de regimes, staten, landsgrenzen en religie. Ik koester al die stempels in m’n paspoort, of ze nu nu in Syrië, Libanon, Oman, Iran, Oezbekistan of Israël zijn gemaakt.''



Koblenko stelt ook nog dat het bezoek aan Israël met name bedoeld is om de geschiedenis op te snuiven. ,,Ik heb meer met de Arabische mentaliteit dan de Israëlische, maar dat is nog geen reden om de cultuur en historie van Israël links te laten liggen'', reageert ze op iemand die op Instagram kritiek uit op haar bezoek.