Honing eten na onthoofding: eerste trailer horrorfilm Winnie the Pooh te bekijken

In de horrorfilm Winnie the Pooh: Blood and Honey maken we kennis met een huiveringwekkende kant van kindervriend Winnie de Poeh. Filmmaker Rhys Waterfield transformeert Winnie in een moordlustig monster. Zo is te zien in de eerste trailer van de film, die sinds gisteren te bekijken is op YouTube.

Het verhaal start bij een kantelpunt: Winnies goede vriend Christopher Robin groeit op en heeft genoeg van lieve knuffelberen. Zijn speelgoed belandt in de vuilbak, Christopher trekt de wijde wereld in. Maar dat schiet in het verkeerde keelgat van Winnie de Poeh en Knorretje. Het maakt ze woest dat hun trouwe compagnon hen zomaar achterlaat.

Wanneer Christopher huiswaarts keert, wacht het duo hem op om wraak te nemen. Daar staat hem geen welkomstfeestje te wachten, maar eerder een vreselijk bloedbad. Op andere manieren lijken de twee nog wel op hun kindvriendelijke varianten. Zo smullen ze van een pot honing (nadat ze iemand onthoofden). De geliefde personages uit de kindertijd van velen krijgen wel een andere gedaante in de film. Ze lijken volwassen mensen met een masker op.

Geen Hollywood-productie

In mei kondigde Rhys Waterfield het heuglijke nieuws van de film aan. De liveactionfilm is in slechts tien dagen gefilmd in Engeland. De regisseur geeft wel aan dat het geen Hollywood-productie is en dat ze hebben geprobeerd om een goede balans te vinden tussen humor en horror.

Winnie de Poeh en zijn vrienden die allerlei avonturen beleven in het Honderd Bunderbos: het is een bekend recept. Schrijver A.A. Milne bracht de vrolijke personages tot leven in meerdere kinderverhalen. Disney kocht in 1961 alle rechten op en bracht later een tekenfilmversie uit. In 2018 volgde uiteindelijk de liveactionfilm Christopher Robin.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week een theorie die Tim Hofman niet besprak, het gesprek met Nick en Simon en de degradatie van Radar. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: