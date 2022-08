Hoofdredacteur NOS: ‘Belangrijk dat journalistiek gesteund wordt’

Marcel Gelauff vindt het van groot belang dat de journalistiek gesteund wordt en gesteund blijft worden. Dat zegt de vertrekkend hoofdredacteur van de NOS zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune , waarin het onder meer ging over de bedreigingen waarmee journalisten tegenwoordig steeds vaker te maken hebben.

,,Je kan van alles over de journalistiek zeggen, over hoe het functioneert en hoe het er niet altijd in slaagt om het vanuit alle perspectieven te bekijken en hoe het aan zijn eigen mechanismes lijdt, en daar valt allemaal over de discussiëren, maar het is op geen enkele manier een excuus voor hoe er nu met de journalistiek wordt omgegaan”, vertelt Gelauff. ,,Het grote belang is dat de journalistiek gesteund wordt en meer gesteund blijft worden dan soms gebeurd is.”

De hoofdredacteur ziet wel verbetering. ,,De afgelopen jaren gaat het beter”, zegt hij, waarbij hij wijst op Persveilig, een gezamenlijk initiatief om de journalistiek te beschermen van journalistenvakbond NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie en de politie.

,,Ik merk ook wel meer steun, ook vanuit de politiek om journalistiek te ondersteunen, en dat is ook noodzakelijk omdat het over de democratie gaat, de pluriforme democratie.”

Gelauff stopt per 1 september na twintig jaar bij de NOS, waar hij als adjunct-hoofdredacteur binnenkwam en de laatste elf jaar hoofdredacteur was. Hoewel hij bijna 65 jaar is, wil hij van pensioen niet spreken.

,,Pensioen vind ik een ongepast woord. Ik voel me goed, ik voel me sterk, ik ben nog hartstikke jong. Maar het is goed om na elf jaar een keer te stoppen”, zei hij tegen presentatrice Margreet Reijntjes. Wat hij hierna gaat doen, is nog niet duidelijk.

