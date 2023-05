Hoofdredacteur Op1 na valpartij: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

met videoDe hoofdredactie van Op1 gaat woensdag bekijken of er maatregelen genomen moeten worden na de uitzending van dinsdagavond . Daarin verstapte Corlien Doodkorte zich, die te gast was. Ze viel en hield er een bloedneus en schaafwond aan over.

De maatregelen betreffen mogelijk de tafel en stoelen die op de verhoging staan. ,,Daar is de ruimte niet heel groot. We gaan vandaag alles langslopen”, aldus hoofdredacteur Bertus Tichelaar (EO).

U was erbij, wat gebeurde er precies?

,,Tijdens de middenteaser was er een wisseling van gasten. Thomas Groningen die aan tafel zat, en Corlien Doodkorte stonden op om te wisselen. De tafel en stoelen staan in de studio op een 20 centimeter hoge verhoging. Daar verstapte zij zich en viel. Heel zuur, heel naar. Er zaten zes mensen aan tafel, dus drie à vier gingen meteen naar haar toe om te helpen, onder wie huisarts Dick Kruijthoff, die ook te gast was. Ondertussen vertelde Margje (Fikse, presentator; red.) zo goed mogelijk wat er aan de hand was. In een fractie van een seconde moet dan presentatie, studiogasten en redactie dan handelen. Dat hebben ze zo goed mogelijk gedaan.”

De kijker werd lang in spanning gehouden over het wel en wee van de gevallen gast.

,,De mensen die hielpen, hadden snel in de gaten dat ze niet snel weer op de been kon zijn, maar wel goed in staat was te communiceren. Ze was met een vriendin bij de uitzending. Productie heeft binnen tien minuten haar man gebeld om te vertellen hoe het met haar ging. Hij ging ervoor zorgen dat anderen in hun nabije omgeving op de hoogte werden gesteld. De kijker is later geïnformeerd.”

Dat duurde best lang en kwam wat vreemd over. Bestaan hier protocollen voor?

,,Nee, er zijn protocollen voor onverwachte gebeurtenissen.”

Had het beeld niet op ‘Even geduld a.u.b.’ moeten komen?

,,Dat had gekund. Dit soort afwegingen maak je op dat moment ter plekke. Nu is de keuze gemaakt dat mensen gingen helpen terwijl Margje en Charles een klein beetje vertelden over wat er gaande was. Maakt het beeld op ‘Even geduld a.u.b.’ zetten en niks zeggen en niks laten zien, het misschien niet erger? Het is een moeilijke situatie. Ik vond dit eigenlijk wel een goede oplossing. Margje vroeg ook nog aan Geert Jan Lassche, de andere tafelgast: kunnen we het nog over jouw onderwerp hebben en ze informeerde de kijker later over de toestand van de vrouw.”

Ik begreep dat er in het podiumpje waar de tafel en stoelen op staan een soort ‘hap’ zit, zodat de camera dichterbij kan komen. Gaan jullie daar iets aanpassen?

,,Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren dus daar wordt vandaag naar gekeken. Wat kunnen en moeten we daaraan doen? Ook de ruimte tussen de tafel en de rand van het podium. De stoelen staan behoorlijk tegen dat randje. Dat is een kleine ruimte. Met de kennis van nu zeg je: dan is het risico groter dat er iets gebeurt. Gistermorgen had ik dat niet gezegd, maar vandaag wel. We gaan kijken hoe we dit kunnen voorkomen.”

Gasten schoten onmiddellijk te hulp. Zijn er ook bedrijfshulpverleners in de studio?

,,Ik zou dat eerlijk gezegd niet weten.”

U bent als hoofdredacteur toch verantwoordelijk?

,,Ik geef eerlijk antwoord en weet het gewoon niet. U kunt ook niet opschrijven dat het niet zo is. Maar ik kan dat wel navragen. We hebben een team van productie, regie, samenstelling, cameramensen en redactie. Zo’n vijftien man. Ik acht de kans dat mensen bij de productie op dit vlak (ehbo, red.) meer vaardigheden hebben dan de gemiddelde redacteur.”

Ik neem aan dat u dat vandaag gaat inventariseren?

,,Jazeker, we gaan alles nalopen. Waar is dit misgegaan? Hebben we goed gereageerd? Goed gehandeld? Het contact met de mevrouw.”

Hoe gaat het met mevrouw Doodkorte?

,,We hebben vanmorgen contact met haar gehad, maar ik vind het niet aan ons om al te veel over haar gezondheid en zo te vertellen. Ze is een redelijke doen naar huis gegaan.”

