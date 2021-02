Hoogzwangere Kim wil een ijsje en Inge heeft zand tussen haar tenen

Tweede seizoen van Fate: The Winx Saga op komst

18 februari Wie heeft genoten van het eerste seizoen van Fate: The Winx Saga en dacht dat het bij één seizoen zou blijven, hoeft niet te treuren. Netflix kondigt vandaag aan dat er een tweede reeks op komst is. ‘En je weet maar nooit wie er volgend semester in de magische schoolbanken van Alfea verschijnt’, maakt de streamingdienst fans alvast nieuwsgierig.