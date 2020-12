Hugo de Jonge: ‘Hou elkaar vast, dat vat 2020 wel samen’

Welk lied zal ons altijd blijven herinneren aan deze tijd? In de aanloop naar onze Soundtrack van corona aan het einde van het jaar spreken muziekliefhebbers zich uit. Vandaag: Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. Hij kiest voor Hold on tight van Solomon Burke & De Dijk.

,,Toen ik in 2017 begon als minister in Den Haag, hoorde daar onvermijdelijk ook een afscheid als wethouder in Rotterdam bij. Tussen alle bloemen, kaartjes en boeken die ik kreeg, zat ook een cd: het album Hold on tight van De Dijk en de Amerikaanse soulzanger Solomon Burke. Ik kreeg hem van Piet Boekhoud, boegbeeld van het onderwijs in Rotterdam. De afgelopen jaren draaide ik deze cd vaak als ik in de auto zat naar werkbezoeken, kriskras door het land. Gewoon omdat het een enorm lekkere plaat is.”

,,Maar dit jaar heeft met name de titelsong voor mij extra betekenis gekregen.Hold on tight: hou elkaar vast. Dat vat 2020 wel samen, wat mij betreft. Juist nu we afstand moeten houden, moeten we tegelijkertijd dichter bij elkaar zijn dan ooit.”

,,Het was een heftig jaar voor iedereen. Voor ons allemaal een oefening in doorzettingsvermogen, soms ook in nederigheid, maar vooral in solidariteit. Hoe moeilijk het soms ook is, samen komen we er doorheen. Als je het even niet meer ziet zitten, weet dan dat je er niet alleen voor staat en... Hold on tight."

