Huh? Anniko van Santen wás toch al winnaar van De slimste mens?

Het antwoord is simpel: toen was het programma bij RTL op de buis. De zender had het format opgepakt nadat dat eerder al (in 2006) zowel in het voor- als najaar door Talpa werd uitgezonden. Het bleef voor RTL bij één seizoen. Sinds 2012 is De slimste mens bij NCRV en KRO-NCRV (sinds 2015) te zien. Dat wordt door de omroep en producent (Skyhigh TV) dan ook als het begin gezien. Het programma beleeft dan ook zijn twintigste editie. ,,We hebben door de jaren heen wel eerdere kandidaten uit de Talpa- en RTL-tijd uitgenodigd, zoals Charly Luske, Marc de Hond en Jeroen Kijk in de Vegte, maar nooit een oud-winnaar. Vanwege het jubileum hebben we nu een uitzondering gemaakt”, aldus Harm Jan Kinkhorst van Skyhigh TV. ,,Daarom doet er nu voor het eerst ook een Belg mee, Philippe Geubels.”

Een tikkeltje nerveus begon Anniko van Santen aan haar ‘rentree’. ,,Toen ik hier aankwam dacht ik: het is wel een dodelijke cocktail: bewijsdrang en geheugenverlies bij elkaar. Ik heb er helemaal de zenuwen”, stelde ze bij het intro-praatje. Dat ze weer meedeed , dankte ze aan haar kinderen. ,,Die weten wel dat ik in 2009 heb gewonnen. Dat vonden ze ook wel leuk, maar ze hebben dat niet zo bewust meegemaakt. We kijken dit programma met z’n allen. Zij riepen op een gegeven moment: ‘Ah, mam, als ze je vragen mee te doen, moet je het écht doen‘.”

Haar zenuwen werden weggenomen door de ontboezeming van medekandidaat Ferdi Stofmeel. ,,Anniko was mijn eerste televisiecrush”, vertelde de acteur. ,,Ik was hartstikke verliefd. Ik dacht nu: ‘Hoe zag ze er ook alweer uit toen?’ Dus ging ik op Wikipedia. Die foto, mensen thuis, kijk even op Wikipedia. Anniko van Santen, die foto, dan snap je waarom. Ik was tot over mijn oren verliefd.”

Anniko van Santen reageerde heel lief (‘Dit vind ik zo zoet’), maar was daarna meedogenloos voor haar vroegere aanbidder. Ze werd glorieus dagwinnaar met 447 seconden, waar Ferdi Stofmeel bleef steken op 88. Jip van der Toorn verzamelde 239 seconden en was in de finale te sterk voor de acteur die na zes deelnames en vier dagwinsten afscheid nam.

