Huidige situatie Afghanistan maakt docu over aanslagen 11 september actueler dan ooit

De afgelopen weken had documentairemaker Sinan Can bijna dagelijks contact met zijn contacten in Afghanistan. Huilend belden ze hem op na de machtsovername door de taliban. Ook kwamen er appjes. Of hij hen ‘alsjeblieft kon helpen’ met een evacuatie uit het land. De afgelopen tien jaar was Can vijf keer in Afghanistan. De laatste keer was in mei, toen hij de lokale bevolking interviewde over de impact van 11 september. Can, die samen met Floortje Dessing een tweeluik maakte, heeft besloten niet alle beelden uit te zenden uit bescherming voor de mensen die hij sprak.