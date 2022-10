Huilen om Hagrid, ik begrijp het volledig

IJsmees­ters en Kinderen Kopen Een Huis keren terug op SBS 6

Er komt een tweede seizoen aan van IJsmeesters op SBS 6. De afvalreeks waarin ervaren kunstenaars via opdrachten de strijd met elkaar aangaan, is komende winter op de buis. De presentatie is, net als de eerste serie in 2021, ook nu weer in handen van Viktor Brand.

19 oktober