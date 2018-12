Huiselijke late night-talkshow voor Dionne Stax

Tijdens de intieme gesprekken bereiden de gasten in huiselijke sfeer een diner voor om daarna met elkaar aan tafel aan te schuiven.

De eerste opnames van de show zitten er inmiddels op. ,,Mijn dag stond in het teken van koken, eten en praten. En houthakken, dat ook nog’', vertelt Dionne op Instagram kort over haar nieuwe avontuur. Op de eerste foto’s is te zien hoe de presentatrice met een grijs schort om bij een keukenblok staat, terwijl Paul de Leeuw de tafel dekt.