Huiszoeking bij DPG Media in België rond krantencontract

Biografie Leven van Paul Elstak was niet alleen ‘holadiejee’: 'Had veel meiden in die tijd, niet trots op’

56 is-ie inmiddels, maar dj Paul Elstak weet met nummers als Luv U More en Rainbow in the Sky nog altijd menig festival plat te spelen. Nu is er ook een openhartige biografie waarin onder meer zijn succes, scheiding en schulden aan bod komen. ,,Ik heb veel meiden gehad, maar daar ben ik niet trots op.’’

27 november