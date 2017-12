Humberto: Dankbaarheid en eerbied voor Marco Borsato

De expositie Poor but Proud - waarbij foto's te zien zijn die Tan afgelopen zomer met collega Ralph Keuning namens het Rode Kruis in twee vluchtelingenkampen in Bangladesh maakte - werd gisteren geopend in museum De Fundatie in Zwolle. RTL Late Night-presentator Tan (52) had al een zwak voor fotografie, maar na het winnen van de competitie Het Perfecte Plaatje vorig jaar, is hij verslaafd. Borsato was degene die hem tipte. ,,Zonder dat programma had ik nooit zoveel geleerd in zo'n korte tijd. Grazie Marco!'', laat de presentator vandaag enthousiast weten.