Humberto had een naaktfoto van Stefano Keizers. Dat was de druppel

Leona Lewis haalt uit naar slachtof­fer Chrissy Teigen

16 juni Leona Lewis heeft via sociale media laten weten dat mode-ontwerper Michael Costello, die zegt suïcidale gedachten te hebben overgehouden aan Chrissy Teigen’s pestgedrag, zelf ook niet bepaald een lieverdje was. De Britse zangeres zegt dat Costello haar diep gekwetst heeft, toen ze in 2014 samenwerkten, het jaar waarin de ontwerper zich gepest voelde door Teigen.