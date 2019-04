Humberto Tan benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zo is Tan ambassadeur van de Stichting Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Johan Cruijff Foundation. Daarnaast is hij lid van de Sportraad Amsterdam en het forum A tot Z van de Stichting Lezen en Schrijven én is hij voorzitter van de Stichting Straatvoetbal.

Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander, die morgen 51 kaarsjes uitblaast. Ze gaan naar mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse maatschappij. Tan is vandaag een van de 2862 gelukkige mensen die werden benoemd tot een van de graden in Orde van Oranje-Nassau. Het lintje dat de voormalig RTL Late Night-presentator heeft gekregen is een ordeteken aan een lint of strik. Hogere onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau zijn de Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis.