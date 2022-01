Humberto Tan doet aangifte tegen Albert Verlinde om laster

Verlinde had het gisteren in Shownieuws over de periode 2015 en 2016 toen Humberto Tan een succesvolle latenighttalkshow had. ,,Het is binnen RTL, en we hebben daar de affaire-Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om met vrouwen die leuk waren contact te zoeken na de uitzending. Waarom vertel ik dat? Nou, niet om Humberto te naaien, maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel alsof ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow.’”



Die teksten gaan Humberto te ver en die doet nu aangifte om ‘lasterlijke’ uitspraken.

‘Kolder’

Eerder reageerde de RTL-talkshowhost al geprikkeld op twitter. ‘Albert Verlinde beschuldigt mij van het sturen van ongepaste appjes naar ‘iedere vrouw die ik leuk zou vinden’ in de periode bij RTL Late Night. Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice’, zei Tan op Twitter gisteravond. Vanochtend voegde hij daaraan toe: ‘Beste Albert, je hebt mij in één adem genoemd met de misstanden bij The Voice. We kennen elkaar goed, je hebt mijn nummer en toch heb je mij niet gebeld om je ‘verhaal’ te checken. Er ligt geen klacht bij RTL noch bij Blue Circle (producent, red.). Er is één klacht: van jou. Wat zijn je motieven?’

Op Twitter lieten veel bekende mensen die in de talkshow van Tan te gast zijn geweest weten dat zij inderdaad steevast konden rekenen op een bedankbericht. Schrijfster Susan Smit: ‘Humberto Tan stuurde altijd een appje. Dat verdacht maken geeft aan dat je het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en zorg voor je gasten niet kent.’ Cabaretier Claudia de Breij zei dat zij de appjes ‘altijd hoffelijk en leuk’ vond. ‘Misschien moeten we iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega’s menen te moeten insinueren.’ Ook actrice Marian Mudder, Meiland-biograaf Jan Dijkgraaf en Sportraad-voorzitter Michael van Praag steunden Tan. Schrijfster Saskia Noort noemde de presentator ‘de meest gastvrije, hoffelijke en integere’ talkshowhost die ze ooit heeft ontmoet.

