Humberto Tan gaat Champions League bij RTL presenteren

RTL 7 is vanaf de zomer van 2021 voor de komende drie jaar verzekerd van Champions League-voetbal, dat nu te zien is op SBS 6. RTL 7 zendt momenteel de Europa League uit, waarin Ajax en PSV actief zijn. Eerder werd al bekend dat Humberto Tan in het nieuwe jaar op zondagavond weer een talkshow krijgt én dat hij de sportzomer voor zijn rekening neemt.

,,We zijn ontzettend blij dat de Champions League naar ons komt. Het nieuws is nog vers. Op dit moment zitten we nog volop in een Europa League-seizoen en daar ligt de focus. Hoe we de Champions League-avonden vorm gaan geven, gaan we de komende maanden bekijken, maar het klopt dat Humberto daar een rol in gaat spelen", aldus een woordvoerder.