Huub Oosterhuis (1933-2023) veranderde de taal waarin men bad, zong en sprak in de kerk

S Club 7-zanger Paul Cattermole onver­wachts overleden

Paul Cattermole van de Britse popgroep S Club 7 is overleden. Dat hebben zowel de band als de familie van Cattermole vrijdag bekendgemaakt via sociale media. Zijn familie laat in een statement weten dat de doodsoorzaak vooralsnog onbekend is. De muzikant is 46 jaar geworden.