Huub van der Lubbe raakte 55 jaar geleden betoverd en mag nu zelf Don Quichot spelen: 'Ik was direct verliefd op Carry Tefsen’

ReportageEen jaar en een dag na het afscheidsconcert van De Dijk zal zanger Huub van der Lubbe in december debuteren in de musical De man van La Mancha, waarin hij zowel schrijver Cervantes als diens personage Don Quichot vertolkt. Onlangs trok hij langs de beroemde windmolens in Spanje om inspiratie op te doen.