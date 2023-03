Huwelijk van MAFS-stel Loes en Wichian toch geklapt: ‘Het laatste stukje ontbreekt’

Married at first sight -deelnemers Loes en Wichian zijn geen koppel meer. Dat onthullen de twee aan deze site. In de ontknoping van het programma was dinsdagavond nog te zien hoe Loes en Wichian voor elkaar besloten te gaan. ,,Wichian is geweldig. Maar het laatste stukje ontbreekt. Hoe graag ik ook wil”, zegt Loes.

Vanaf het moment dat Loes en Wichian elkaar voor het eerst bij het altaar ontmoetten, leek het goed te zitten tussen het bruidspaar. Er werd gelachen, veel gepraat en vooral de blikken die de twee onderling uitwisselden zeiden meer dan duizend woorden. De band tussen Loes en Wichian werd gaandeweg het MAFS-avontuur alleen maar sterker, waardoor beiden hun gevoelens durfden te openbaren. Zo bekende Loes tijdens hun huwelijksreis dat ze Wichian toch wel leuk begon te vinden, wat wederzijds bleek te zijn. Maar van verliefdheid was nog geen sprake.

Ook tijdens het zogenoemde koppelsweekend bleef Wichian achter zijn partner staan. Loes voelde zich niet lekker en besloot daarom huiswaarts te keren. Wichian had het daar zichtbaar moeilijk mee. In tranen vertelde hij aan de rest van de groep dat hij alleen achterbleef. Maar hoe vervelend de situatie ook was; Loes en Wichian bleven elkaar steunen.

Het was dan ook geen verrassing dat het stel in de ontknoping van het programma dinsdagavond onthulde getrouwd te willen blijven. ,,Ik dacht dat liefde niet bestond. Maar Loes, je hebt het tegendeel bewezen. Je bent geen invulling, maar een aanvulling in m’n leven”, stelde Wichian. ,,Ik kijk uit naar een toekomst samen en daarom blijf ik heel graag met jou getrouwd.”

Quote Natuurlijk mis ik hem en wil ik met hem knuffelen op de bank, maar dat is niet voldoende Loes

‘Gouden vent’

Maar ondanks de mooie afloop in de finale van Married at first sight, zijn Loes en Wichian niet meer samen. ,,Het laatste stukje ontbrak’’, legt Loes aan deze site uit. ,,Wichian is een gouden vent, ik heb echt niks op hem aan te merken. Hij is geweldig. Maar bij mij is het het laatste stukje dat ontbreekt. Hoe graag ik ook wil. Natuurlijk mis ik hem en wil ik met hem knuffelen op de bank, maar dat is niet voldoende. Het ontbrak bij mij ook aan aantrekkingskracht en daar heb ik echt mee geworsteld. Maar voor een relatie is uiteindelijk meer nodig.”

Voor Wichian kwam de breuk ‘als donderslag bij heldere hemel’. Hij had zijn relatie met Loes graag zien slagen. ,,Ik moest het laten bezinken. Dan zie je al die leuke reacties en de beelden voorbijkomen, ja, dan knakte er weer wat bij mij.” Loes weet dat ze hem pijn heeft gedaan met het besluit om hun relatie stop te zetten. ,,Dat is het laatste wat ik wilde. Maar op een gegeven moment moeten er knopen doorgehakt worden”, zegt ze.

Toch zijn Loes en Wichian nog altijd goed bevriend. ,,We weten allebei dat er meer nodig was dan wat wij hadden. Maar het voelt nu niet als falen, want je sluit samen iets af wat heel mooi was’’, aldus Wichian. ,,En eigenlijk nog steeds ís”, besluiten de twee.

