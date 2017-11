Hysterische Peter Pan faalt in The Voice, maar zijn Wendy is door

Breaking Bad-acteur Jonathan Banks over zijn rol in vikingfilm Redbad

20:53 Vrijdag worden in het PreHistorisch Dorp in Eindhoven de eerste opnames gedraaid voor de vikingfilm Redbad van regisseur Roel Reiné. De afgelopen dagen veranderde het openluchtmuseum in een heuse filmset. Jonathan Banks, ook wel bekend als Mike in de beroemde serie Breaking Bad, speelt een slechterik.