I can see your voice scoort minder dan van de buis gehaalde Voice

Linda de Mol over rel rond The Voice: ‘De menselijke maat is volledig verdwenen’

Linda de Mol (57) vindt het pijnlijk dat mensen denken dat zij op de hoogte was van alle perikelen rond haar ex-partner Jeroen Rietbergen en The Voice of Holland. Dat laat ze vandaag weten in een statement op haar eigen website. Ze bedankt daarin ook voor alle steun die ze de afgelopen week heeft gekregen. ‘Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens.’

20 januari