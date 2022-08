I Just Killed My Dad is een van Netflix’ beste true crime-series in jaren

Kalmpjes, tegen een telefoniste van 911 in juni 2019: ,,Ik heb zojuist mijn vader vermoord.” Maar ook, later in een verhoorkamer tegen een agent én tegen regisseur Skye Borgman (ook verantwoordelijk voor het inferieure Girl in the Picture): ,,Ik ben onschuldig.” Anthony Templet is zijn naam en op zijn 18de trekt de wat schichtige, mompelende jongeman de wurgende aanwezigheid van zijn vader Burt niet langer. Zegt hij. Templet beweert ook niet te weten wie Tom Hanks is en kijkt je met grote ogen aan als je een high five voorstelt. Is hij wereldvreemd, verstandelijk beperkt of misschien toch een uitstekend acteur die de gevangenis hoopt te ontlopen? En wie was Burt die de schietpartij (zijn zoon vuurde drie kogels op hem af) niet overleefde? Deze driedelige documentaire stelt veel vragen en weet ze wonderwel zo goed als allemaal te beantwoorden. Er ontvouwt zich een aangrijpend en knap zonder opsmuk verteld verhaal dat niemand in de koude kleren gaat zitten, maar ook een dat eens niet - zoals Making a Murderer en veel andere true crime-soortgenoten - te makkelijk inbeukt op het Amerikaanse rechtssysteem. In zijn soort is I Just Killed My Dad een van de beste in jaren.