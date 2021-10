ID&T krabbelt op na rampzomer: ‘Als het linksom niet gaat, dan lukt het rechtsom wel’

André Hazes voorlopig nog van de radar: niet bij Holland zingt Hazes, grote concerten in België afgelast

11 oktober Het gaat niet goed met André Hazes. Halverwege september trok de zanger zich terug uit de spotlights in verband met een burn-out, maar zicht op een comeback is er nog niet. Eerder werden al zijn concerten in Ahoy verplaatst naar volgend jaar, maar ook zijn optredens in de Lotto Arena in Antwerpen op 10, 11 en 13 november worden nu afgelast. Dat bevestigt zijn management aan het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws. Ook zal hij ontbreken bij de concerten van Holland Zingt Hazes.