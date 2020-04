Idris Elba maakt het goed na coronadiagnose: ‘Dacht dat ik het slecht zou krijgen’

Idris kreeg het virus naar eigen zeggen nadat hij in contact was geweest met iemand die al besmet was. Ook zijn vrouw, model Sabrina Dhowre (30), werd positief getest. Inmiddels is hun quarantaineperiode voorbij, laat Elba in een filmpje op Twitter weten.



De twee zitten nog wel vast in het Amerikaanse New Mexico, waar de acteur al verbleef vanwege geplande filmopnames. Gezien de maatregelen rond het virus mogen ze niet naar Engeland vliegen. ,,Het is gek, want ik zit nooit stil’’, zegt de acteur. ,,En Sabrina zit ook nooit stil. Ik denk dat zij het nog zwaarder heeft dan ik, ze wordt claustrofobisch.’’