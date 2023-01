Igone de Jongh beëindigt huwelijk met Thijs Römer

‘Met een zwaar hart heb ik besloten om mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen’, schrijft ze in haar stories. De twee zijn in 2019 getrouwd.

De scheiding komt nadat het OM in november aankondigde dat Römer (44) strafrechtelijk wordt vervolgd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Justitie Noord-Nederland liet weten dat er drie aangiftes tegen Römer liggen. Een zegsvrouw benadrukt dat er uit onderzoek is gebleken dat er geen fysiek contact is geweest. Het gaat om online zedendelicten, van eind 2015 tot eind 2017, met drie minderjarigen die destijds 14 tot en met 16 jaar oud waren. Römer ontkent.

In augustus reageerde De Jongh op de aantijgingen die toen al de ronde deden. ‘Dichtbij elkaar blijven. Heel goed de kinderen beschermen’, zei ze op Instagram, gevolgd door een foto met hun kinderen waarop ze tegen Römer aanleunt. In 2016 kregen Römer en De Jongh een relatie met elkaar. Igone versierde Thijs door hem via Instagram een berichtje te sturen. Ze hebben allebei een kind uit een eerdere relatie: Igone is moeder van de 12-jarige Hugo, en Thijs kreeg met Katja Schuurman dochter Sammie, eveneens 12 jaar.

Gezinsleven

In juni vertelde Igone aan Mezza dat het gezinsleven in Zuiderwoude haar erg bevalt. ,,We zijn onlangs naar het platteland verhuisd en de rust hier ontspant meteen. En ook wandelen met de honden, koken, met vrienden eten”, zei ze. Ze vertelde ook over de impact van haar vorige scheiding van de vroegere balletdanser Mathieu Gremillet. ,,Als ik me zorgen maak kan ik nachten wakker liggen. Vlak na de scheiding van mijn eerste man bijvoorbeeld, heb ik zes maanden bijna niet geslapen. Heel lang dacht ik: blijf liggen, beweeg niet, dan val je vanzelf in slaap, maar dat werkt voor mij niet. Dus ik stap uit bed, smeer een boterham, zet thee en lees een boek totdat ik zo moe ben dat ik weer wil slapen”

