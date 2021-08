Ik ben dolblij dat de koninginmoeder van RTL genoeg is aangesterkt voor nog een rondje Masked Singer

Ineens was ze daar weer, zoals ze er voor mijn gevoel ook ineens niet meer was: Loretta Schrijver. Na maanden afwezigheid wegens ziekte is ze nu weer voorzichtig aan de slag bij het nieuwe seizoen van The Masked Singer. Omdat het nog een poosje duurt voordat die opnames op tv te zien zijn, mocht Aran Bade van RTL Boulevard donderdagavond langskomen voor een interview.