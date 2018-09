‘Ik ben meer dan een pak met een stropdas’

,,Op mijn verzoek, in New York Loft-stijl! Niet slecht hè?’’, glundert Twan Huys (54) trots. Op nadrukkelijk verzoek van de zender en de presentator zelf mag Nederland pas tijdens de eerste uitzending van RTL Late Night met Twan Huys een blik werpen op de gloednieuwe tv-studio in De Hallen in Amsterdam.



Deze krant kreeg wel de kans de studio voorzichtig te beschrijven. Het enorme decor van spelshowontwerper en tv-regisseur David Grifhorst (The Passion) oogt ietwat ‘industrieel vintage’ à la de Amerikaanse talkshows die we kennen van David Letterman en Stephen Colbert. Rondom de ovale discussietafel waar maandag onder anderen Wesley Sneijder en apachevlieger Roy de Ruiter het spits afbijten: meterslange- en hoge beeldschermen, een flink podium voor artiesten en hier en daar een speels trappetje.



Twee deuren verder en je treft de zeker vier keer zo grote (lege) ruimte waar Huys in 2014 nog Johnny de Mol interviewde voor College Tour. ,,Kunnen we eventueel afhuren als we een echt grote naam ontvangen. Kunnen we ook alle fans in kwijt.’’



Het lijkt allemaal in niets op de studio in hotel NH Schiller waar Humberto Tan vijf jaar lang gasten ontving. En dat is natuurlijk precies de bedoeling. De presentator moest na een hoop (al dan niet terechte) kritiek en kelderende kijkcijfers gedwongen het veld ruimen. ,,Ik neem ook geen programma over’’, zegt Twan Huys met klem. ,,Zo voelt dat ook niet. Het uitzendtijdstip is hetzelfde, maar kijk om je heen… Dit is iets héél anders.’’