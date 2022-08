Ik doe mee aan Expeditie Robinson een neem mee: ‘Superstrakke kleren, tegen dieren op m'n lijf’

Demi Lovato begon met verdovende middelen toen ze 12 was: ‘Moeder dacht dat ze ze niet hoefde te verstoppen’

Zangeres Demi Lovato (30) kwam voor de eerste keer in aanraking met verdovende middelen toen ze pas 12 jaar was. Op dat moment dronk ze ook al, vertelt ze deze week in de podcast Call her daddy. ,,Ik zocht een manier om te ontsnappen.’’

