Ik heb honderd keer meer bewondering voor Carlo als Gijp dan voor de deepfakes bij Beau

Deze wereldbe­roem­de sterren werden ontmaskerd in finale Amerikaan­se The Masked Singer

17 december Net als eerder in Nederland waren ook tv-kijkers in de Verenigde Staten de voorbije weken in de ban van The Masked Singer. Gisteravond kwam alweer het vierde seizoen tot een einde, en bleek er een glansrol te zijn weggelegd voor twee sterren die zo’n 20 jaar geleden wereldwijd de hitparades domineerden.