Ik hoor eindelijk eens iets anders dan Justin Bieber

'Shows Beyoncé zijn een lust voor het oog én voor het oor'

7:15 Groots, meeslepend en van een 'Michael Jackson-achtig kaliber'. Zo worden de concerten van Beyoncé wel omschreven. Vandaag begint de kaartverkoop voor haar On the Run-Tour in de Johan Cruijff Arena. Verwacht wordt dat de kaarten binnen no time zijn uitverkocht.