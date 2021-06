Ik kan wel weer brommen over de Hazes-overkill, maar ik heb het liever over deze docu

Actrice Lisa Banes (65) in kritieke toestand in ziekenhuis na aanrijding op zebrapad

6 juni De 65-jarige actrice Lisa Banes, vooral bekend van films als Gone Girl en Cocktail, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een aanrijding in New York op vrijdag. Dat laat haar vrouw Kathryn Kranhold zaterdag weten aan The New York Post.