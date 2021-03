Ik Vertrek-droom René en Mascha bijna van de baan na incompleet koopcontract

De familie Knops zag haar toekomstplannen vanavond in een nieuwe aflevering van Ik Vertrek bijna in duigen vallen. Het tekenen van het koopcontract van hun woning in Spanje was al een paar keer uitgesteld en toen het grote moment eindelijk daar was, bleken de papieren niet in orde te zijn. ,,Dit kan grote consequenties hebben.”

René (47) en Mascha (48) hadden een fijn leven in Nederland, maar na een heftige aardbeving tijdens een vakantie in Indonesië kwamen de twee tot het besef dat ze hun dromen moeten najagen. Het leven kan immers zo voorbij zijn.



En dus besloot het koppel met hun twee dochters Zoë (17) en Sari (14) naar Spanje te vertrekken en daar een gastenverblijf te beginnen. Een weloverwogen keuze, maar niet minder moeilijk: het gezin was enorm gehecht aan hun familie en Mascha had altijd in een straal van 500 meter van haar ouders gewoond. Even langspiepen voor een praatje of bakje koffie zou er dus niet meer in zitten.

Het gezin, dat uit het Brabantse Berkel-Enschot komt, kocht hun droomhuis in Coín, in de provincie Malaga. Het stulpje moest nog wel flink onderhanden worden genomen, maar ook daar waren Mascha en René op berekend: ze hadden een spaarpot van 30.000 euro om die plannen te realiseren. In de tussentijd verbleven ze in een huurwoning, maar het noodlot sloeg al snel toe: door enorme hoosbuien stond het hele huis onder water en daardoor kon de verbouwing van hun eigen woning niet van start gaan.



Ondertussen werd het tekenen van het koopcontract van hun nieuwe huis ook meermaals uitgesteld en moesten René en Mascha de makelaar achter zijn broek aan zitten. Toen het moment suprême eindelijk daar was, kregen de twee de volgende tegenslag te verwerken: de papieren bleken niet compleet te zijn.

,,Dat kan grote consequenties hebben”, vertelde René lichtelijk bezorgd voor de camera. Die zorgen waren niet ongegrond, want als het koopcontract niet op tijd getekend zou worden, zouden René en Mascha hun ingelegde geld (30.000 euro) kunnen verliezen. ,,Maar je moet echt positief blijven”, sprak René zichzelf wat moed in.

Volledig scherm De overstroming in Spanje. © AvroTros

Inkomsten

De positiviteit van het gezin bleek haar vruchten af te werpen, want uiteindelijk werd het koopcontract op tijd getekend en konden ze dus voor de eerste keer hun Spaanse villa betreden. Dat leek overigens net op een scène uit een romantische film: René nam Mascha in zijn armen om haar de drempel over te tillen.

Hoewel er daarna eigenlijk genoeg werk aan de winkel was, kon de familie het verkoelende zwembad niet negeren. En dus werd er een verfrissende duik genomen. Wel met iets minder fijne afloop dan gehoopt: Mascha stootte haar teen tegen een opstaand randje en daardoor lag haar teennagel eraf. ,,Ach, als dat het enige is...”, bleef ze optimistisch.



Toch moest Mascha een dag later naar de apotheek om verband te halen voor haar teen, want die stopte niet met bloeden. Zich daar verstaanbaar maken bleek echter een dingetje te zijn: Mascha kwam maar niet op het Spaanse woord voor teennagel en ging hortend en stotend het gesprek met de medewerkster in de zaak aan. Bij dochter Sari ging dat een stuk beter. Zij bestelde, alsof ze al jaren in Spanje woonde, moeiteloos een ijsje in de ijssalon.

Hoe leuk het ook allemaal was in Spanje, met de verbouwing schoot het niet bepaald op. Na zes maanden had het gezin eindelijk een aannemer gevonden, maar wegens drukte kon hij ze niet helpen. Daardoor moesten de boekingen worden afgezegd. ,,Dat is heel erg lastig, want je rekent toch een beetje op die inkomsten”, legde René uit. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, sloeg het coronavirus ook nog eens toe. Daardoor werd de verbouwing wederom uitgesteld en konden de Knopjes nog steeds geen gasten ontvangen.

Bouwstof

Drie maanden later kwam er eindelijk schot in de zaak. De grenzen gingen weer open en het hoogseizoen barstte los. Ook de verbouwing was inmiddels van start gegaan, tot grote vreugde van René en Mascha. Dat ze tussen het bouwstof leefden, maakte ze even niet uit. ,,Het gaat eigenlijk wel goed, het enige jammere is dat we nog steeds niet open zijn.”



Voor dochter Zoë lag dat net anders. Zij besloot terug naar Nederland te gaan en daar haar eigen leven op te bouwen. Het werd een emotioneel afscheid, maar Zoë kon maar niet aarden in Spanje. ,,Ik denk dat het nu precies het goede moment is om lekker voor mezelf te gaan beginnen en m’n eigen dingetjes te doen”, zei ze.



Het avontuur van de Knopjes mocht dan niet al te best van start zijn gegaan, uiteindelijk konden ze na bloed, zweet en tranen hun eerste gasten ontvangen. Het werd een succes en smaakte naar meer. ,,Het was een bewogen jaar, met veel mooie momenten, veel nieuwe dingen en nieuwe ervaringen. Zowel fysiek als mentaal”, blikte Mascha terug op de afgelopen tijd. Aangevuld door de altijd optimistische René: ,,We gaan met veel positiviteit de toekomst tegemoet.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm René, Mascha en dochter Sari. © AvroTros