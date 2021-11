Ik Vertrek is kijkcijferkanon en verslaat Journaal: stroopwafelkraam van Patrick van ‘goudmijntje’ naar flop

Met de 1,8 miljoen kijkers was Ik Vertrek het best bekeken programma van de hele dag, zelfs populairder dan het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen kijkers).

Lees ook Ik Vertrek-stel dat Duits spoorwegstation kocht vol zwammen zit nog met bouwplaats

Onder de rook van Rotterdam woonden Henny en Patrick in de oude haringstad Vlaardingen, zagen de kijkers. Vijftien jaar lang vormen de twee al een koppel, maar ze waren toe aan een nieuwe uitdaging. En dus besloten Henny en Patrick hun koffers te pakken voor een nieuw avontuur in Frankrijk en een Chambres d’hôtes te beginnen. Patrick nam bovendien zijn geliefde busje mee, want daar wilde hij een stroopwafel-foodtruck van maken. ,,Als het lukt, hebben we een goudmijntje, denk ik. Daar gaan we voor”, fantaseerde Patrick.

Het koppel kocht een vervallen boerderij uit 1850 in het rustige dorpje Benayes. Met een bouwbudget van 25.000 waren Henny en Patrick van plan verschillende gastenkamers te maken en het pand helemaal op te knappen, maar al snel bleek dat hun spaarpot aan heel andere dingen besteed moest worden. Bij aankomst ontdekten Henny en Patrick namelijk dat er een flinke lekkage was, veroorzaakt door een bevroren waterleiding. En ze bleken ook nog eens last van ongedierte te hebben. ,,Op een dag is het klaar, hoe lastig het ook kan zijn, de weg daarnaartoe”, zei Patrick. Hij was vastberaden: ,,Een ding is géén optie en dat is opgeven.”

Quote Op een dag is het klaar, hoe lastig het ook kan zijn Patrick

Ondertussen had Patrick nog altijd de wens om met zijn busje een stroopwafel-foodtruck te beginnen en daar moest natuurlijk van alles voor worden geregeld. Die droom viel echter snel in duigen toen duidelijk werd dat hij geen vergunning zou krijgen. ,,Ik moet drie jaar ervaring hebben of een bakkersopleiding volgen. Dus ja, dat is even niet handig. Dan gewoon even iets anders verzinnen”, bleef Patrick positief.



Uiteindelijk werden Patricks ogen geopend: hij had geen tijd om achter zijn stroopwafeldroom aan te gaan en besloot daarom zijn busje af te bouwen. ,,Dan gaat ‘ie hoogstwaarschijnlijk in de verkoop”, luidde zijn besluit.

Genieten

Na maanden van zwoegen, een veel latere opening dan gepland én duizenden uitgegeven euro’s extra, konden Henny en Patrick eindelijk hun stulpje voor het grote publiek openen. Henny bedankte haar gasten geheel in stijl in het Frans en er werd een traantje weggepinkt omdat Henny’s moeder wegens gezondheidsklachten niet aanwezig kon zijn bij het grootse moment.

Helaas heeft een nieuwe tegenslag ervoor gezorgd dat de deuren van de b&b toch dicht moesten. Henny laat op de website van Ik Vertrek weten dat ‘de grote Booking’ de schuldige is en dat vanwege een kwaliteitscontrole de betalingen niet doorkomen. ,,Dit duurt inmiddels al tien weken. Weer geen inkomen! Gelukkig heb ik mijn werkhuis en heeft Patrick af en toe een klus. We hebben geen spijt van deze stap, maar makkelijk was en is het nog niet!’’ Het stel blijft echter positief en heeft al plannen voor over vijf jaar. ,,Het ‘plan’ is dat we dan richting de Provence of Côte d’Azure zijn of gaan.’’

Volledig scherm Henny en Patrick in Ik Vertrek. © NPO

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: