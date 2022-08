Ik Vertrek, Kopen zonder Kijken, MAFS: deze Belgische versies van je programma’s zijn minstens zo leuk

met video Will Smith laat van zich horen na Os­cars-incident: ‘Gedrag was onaccepta­bel en onvergeef­lijk’

Will Smith heeft zijn excuses aangeboden voor het slaan van Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars. ,,Er is geen enkel deel van mij dat denkt dat dit de juiste manier was om mij te gedragen”, zegt Smith in een video na maanden stilte op sociale media.

29 juli