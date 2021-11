Ik Vertrek-stel start zonder spaargeld aan avontuur in Spanje: ‘Het voelt heel erg goed’

Zonder spaargeld je droom in Spanje najagen en vervolgens maanden moeten wachten op je verbouwingshypotheek: het overkwam Mike (30) en Maayke (31) vanavond in een gloednieuwe aflevering van Ik Vertrek . ,,Dus we gaan nu beginnen met al het gratis werk”, luidde de oplossing van het koppel.

Mike, Maayke en hun twee dochters zegden hun vertrouwde Arnhem vaarwel om een nieuw leven te beginnen in het Spaanse Andalusië. Het stel kocht voor 250.000 euro een vrijstaande woning op een berg in het gehucht Triana. Met ruim achthonderd mangobomen op het terrein en een enorm stuk grond waarop ze een kas wilden bouwen, was het gezin van plan om zelfvoorzienend te leven. ,,Een beetje het geiten-wollen-sokkenidee, maar dan op een leuke manier”, legde Mike uit.



Om toch nog inkomsten te generen, wilden Mike en Maayke twee appartementen verhuren en mangoboeren worden. De twee realiseerden zich dat er ‘heel veel’ moest gebeuren aan het pand, maar die zorgen werden enigszins vergeten omdat het allemaal ‘heel erg goed’ voelde. Toch werd de grote droom van het stel al snel verstoord toen bleek dat de waterpomp kapot was. Dat hield ook in dat de honderden mangoboompjes dood konden gaan, waardoor Mike en Maayke geen inkomsten zouden hebben.



Het bleef niet alleen bij een defecte waterpomp: Ze ontdekten ook dat de cv-ketel niet meer werkte én dat er een schimmel in de mangobomen zat. Budget om die problemen en het huis zelf aan te pakken, was er niet. Mike en Maayke hadden namelijk al hun geld in de aankoop van het pand geïnvesteerd en daarom een verbouwingshypotheek aangevraagd. Maar ook dat geld was nergens te bekennen, omdat er nog een taxatie nodig was. ,,Dus we gaan nu beginnen met al het gratis werk, zeg maar. Alles wat we kunnen doen zonder daar hoge kosten voor te maken”, verklaarde Maayke.

Oplichter

Het koppel bekende zich na alle tegenslagen toch wel te hebben verkeken op alle kosten. Vermogen om de twee appartement op te knappen, was er ondertussen ook niet meer. Mike pakte noodgedwongen zijn baan als service-ingenieur op en reisde daarvoor de wereld over, wat voor Maayke niet altijd even makkelijk was. Vooral toen de verbouwing na al die tijd eindelijk kon beginnen, was het even slikken. ,,Het is raar zo, met de start van de verbouwing, dat hij er dan niet bij is.”

Na de zoveelste tegenslag - een lekkend zwembad - konden Mike en Maayke na drie maanden verbouwen tot hun grote opluchting hun eerste gasten ontvangen. Eventjes leek alles op rolletjes te lopen, maar toen Mike zijn eerste oogst mango’s probeerde te verkopen, werd hem medegedeeld dat hij daar slechts 7000 euro voor zou krijgen. Mike had eigenlijk gehoopt op 10.000 euro, geld dat het stel hard nodig had. ,,Ik weet van hem dat hij een oplichter is. Maar dat zijn ze allemaal hier, dat hebben ze me verteld (...). Dus je hebt het er gewoon mee te doen”, reageerde Mike op het voorval.

Na bijna een jaar en heel wat stress, was het voor Mike en Maayke tijd om terug te blikken op hun keuze om Nederland te verlaten. Of ze spijt hadden? ,,Het heeft ons meer gebracht denk ik, dan we hoopten”, stelde Maayke. ,,We willen gewoon niet meer terug.”

