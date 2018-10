‘Ik was zo bang dat ik in mijn kast sliep’

biografie Tina TurnerTina Turner (78) doet veel stof opwaaien met haar biografie My Love Story. Daarin vertelt de Queen of Rock ’n Roll hoe haar eerste echtgenoot Ike haar terroriseerde. Geluk vond ze bij haar tweede man Erwin, die zelfs zijn nier aan haar afstond.

Het horrorhuwelijk van Tina met wijlen Ike Turner, de man met wie ze in de jaren 60 en 70 een succesvol muzikaal duo vormde, is voor niemand een geheim. Toch onthult de zangeres – bekend van monsterhits als What’s Love Got To Do With It en Private Dancer – in haar boek nieuwe details over hoe hij haar mishandelde.

Het huwelijk vol geweld ( Ike was verslaafd aan coke, sloeg en ging veel vreemd) duurde van 1962 tot 1978. Het dreef haar in 1968 zo tot wanhoop, dat ze een overdosis slaappillen nam. ,,Dat deed ik met voorbedachten rade”, onthult Turner nu. ,,Ik heb een arts misleid met een verhaal over slaapproblemen om aan die pillen te komen. Ik nam er direct na het eten een vijftigtal. Het voelde als iets dat ik móest doen.”

Medewerkers van het koppel waren er op tijd bij en brachten haar naar het ziekenhuis. Daar werd haar maag leeggepompt. Het eerste dat ze zag na het ontwaken: een razende Ike. Hij schold haar uit voor rotte vis.

Na de scheiding nam ze Rhonda Graam, een vriendin met wie Ike haar eerder had bedrogen, aan als manager. ,,Ik vergaf haar, omdat we in hetzelfde schuitje zaten. Afhankelijk van Ike, als leden van een cultus. Ondanks de vele pogingen van Ike om ons uit elkaar te drijven, werkten we graag samen.’’

De Amerikaanse zangeres Tina Turner deed, ten tijde van haar 'horrorhuwelijk' met Ike Turner in 1968, een poging om zichzelf van het leven te beroven met een overdosis aan slaappillen.

Geweld

Haar voormalig echtgenoot kon dat moeilijk verkroppen en probeerde haar met geweld terug te krijgen. Zo schoot Ike de achterruit van Rhonda’s auto aan flarden. Een waarschuwing, zo bleek, want niet veel later liet hij iemand schieten op het huis van Tina, waar ook Rhonda verbleef. ,,We waren zo bang. Rhonda sliep op de grond in de kinderkamer, terwijl ik in mijn kast sliep.’’ Sindsdien zette de superster geen voet meer buiten zonder wapen.

Ike stierf in 2007. Met haar twee­de echtgenoot, Duitser ­Erwin Bach (62), heeft Tina meer geluk. ,,Liefde op het eerste gezicht’’, schrijft ze. Het stel trouwde in 2013. Het leeftijdsverschil van zestien jaar kon hen niet deren, maar de buitenwereld maalde er wel om. Zeker toen Tina een beroerte kreeg. ,,Komt ervan als je met een oude vrouw trouwt’’, klonk het in de richting van Bach.

Tina moest weer leren lopen en kreeg in de volgende jaren nieuwe dieptepunten te verwerken. Haar nieren gingen achteruit en er werd kanker vastgesteld. ,,Ik weigerde om aan een machine te liggen en zo te leven”, schrijft ze. ,,Ik begon te denken aan de dood. Ik was niet bang om te sterven, wel voor de manier waarop.”

Ze sloot zich aan bij een euthanasiegroep in Zwitserland, waar ze woont – ‘voor het geval dat’. Bach kon het idee Tina te verliezen niet verkroppen, dus stond hij in 2016 een nier af. ,,Ik was overweldigd door zijn aanbod’’, klinkt het. Sindsdien gaat het beter, al moet de zangeres wel altijd medicijnen blijven slikken.

Tina Turners boek My Love Story verschijnt volgende week.

Ike en Tina Turner.