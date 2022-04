Ik werd verdrietig van de reactie van John van den Heuvel op de ex van Johnny de Mol

Noem me naïef, maar ik ging ervan uit dat het Voice-schandaal in elk geval één ding veranderd had in dit land: dat wij er met z’n allen van doordrongen zijn dat we vrouwen (en mannen) die aangifte doen van (seksuele) intimidatie en (huiselijk) geweld serieus moeten nemen. Avond aan avond zaten in talkshows deskundigen te betogen hoeveel schaamte slachtoffers ervaren, hoe hoog de drempel is om hun mond open te trekken, hoe lang het duurt voor iemand voldoende moed heeft verzameld om naar de politie te stappen, helemaal als de vermeende dader een bekend persoon is. Je verwacht toch dat er van die woorden iets is blijven hangen?