Ik wil niet als een boze Matthijs van Nieuwkerk klinken, maar dit programma heeft zo geen zin

Shakira en Gerard Piqué dissen elkaar over en weer na breuk

Sinds de relatie van Shakira en Gerard Piqué over is, is het er niet gezelliger op geworden tussen de zangeres en oud-profvoetballer. Nadat de Colombiaanse haar ex onlangs in haar nieuwe nummer bespotte, kwam de Spanjaard vandaag met zijn eigen reactie op de verwijtingen.

16 januari