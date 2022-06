Ik wilde mopperen over VI en Lubach, maar toen zag ik dat Meiland wel een kans maakt op de Televizier-Ring

K-pop-sensatie BTS stopt ermee: ‘We zijn onze richting kwijt en hebben tijd nodig om na te denken’

BTS, een van de populairste popgroepen van het moment, stopt er voor een tijd mee. De zeven (mannelijke) leden willen zich concentreren op hun solocarrières. Het is geen definitieve split, verzekeren de jongens, maar ze zeggen ook niet wanneer ze weer samenkomen. ,,We gaan op dit moment door een moeilijke periode. We proberen onze identiteit te vinden en dat is een lange en vermoeiende zoektocht.”

