Ilse DeLange over haar jeugd in Twente: 'Zondag stond in het teken van kerkbezoek'

Met video Nielson houdt het in Beste zangers juist wél droog bij emotioneel nummer: 'Tranen zijn op’

Het was vanavond Jaap Reesema die met zijn vertolking van Nielsons Grijs zijn collega’s in Beste zangers tot tranen toe wist te roeren. Het nummer had veel emotionele waarde voor Nielson, die het lied voor zijn overleden neef Nathan had geschreven, maar ondanks alles hield juist hij het wel droog. ,,Mijn tranen zijn op”, klonk het openhartig.

1 september